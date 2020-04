L'Italie songe à un plan pour sortir de la pandémie

Coronavirus La pandémie continuait à tuer, mercredi. L'Italie a franchi le cap des 12'000 victimes. L'Espagne et les Etats-Unis souffrent aussi. Plus...

Europe La Chine, la Russie, l’Albanie et Cuba viennent en aide à l’Italie, non sans arrière-pensée. Des pays qui comblent le vide laissé par l’UE. Plus...