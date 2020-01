L'OMS craint un nouveau coronavirus en Chine

Une pneumonie d'origine inconnue qui affecte actuellement 59 personnes dans le centre de la Chine pourrait être due à un nouveau coronavirus, a estimé mercredi l'OMS dans un communiqué.

«Les premières informations sur les cas de pneumonie à Wuhan (centre de la Chine, ndlr) - notamment l'activité, la localisation et le profil symptomatique des personnes affectées - indiquent qu'un coronavirus est un pathogène pouvant être à l'origine de cette accumulation de cas», explique l'OMS.

Les autorités chinoises ont «déclaré que les tests en laboratoire permettaient d'exclure le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), le MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient), la grippe, la grippe aviaire ou un adénovirus», poursuit l'organisation internationale. «Par conséquent, un nouveau coronavirus ne peut être exclu», affirme-t-elle, soulignant néanmoins un besoin d'informations supplémentaires.

Chinese authorities informed WHO that they have ruled out a number of causes of the outbreak of #pneumonia in Wuhan City, ????????. The pathogen is not influenza, avian flu, adenovirus, SARS or MERS. Work continues to identify the cause.