L'ONU a découvert 12 charniers en Irak

Les enquêteurs de l'ONU, travaillant sur des exactions imputées au groupe Etat islamique, notamment contre les Yézidis, ont exhumé douze charniers en Irak, selon un rapport obtenu lundi par l'AFP. Ils récoltent aussi des témoignages pouvant être utilisés devant la justice.

Le Conseil de sécurité à créé en 2017 une équipe d'enquêteurs pour s'assurer que le groupe djihadiste réponde d'éventuels crimes de guerre en Irak et en Syrie, un dossier également porté par le Prix Nobel de la Paix Yézidie Nadia Murad et l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Selon l'ONU, le massacre des Yézidis, une minorité kurdophone persécutée de longue date, pourrait constituer un génocide.

Dans le rapport, le chef de la commission d'enquête de l'ONU, Karim Asad Ahmad Khan, indique que les investigations de ses 48 enquêteurs sont focalisées sur un massacre de Yézidis en 2014, des crimes à Mossoul entre 2014 et 2016 et la mort de recrues militaires irakiennes dans la région de Tikrit en juin 2014.

Karim Asad Ahmad Khan, Special Adviser of the US Secretary General and Head of the Investigative Team of ISIS Actions in Iraq, visited the Imam Ali (AS) Holy Shrine.



