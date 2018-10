L'OTAN refuse une course aux armements nucléaires

Les membres de l'OTAN refusent le déploiement de nouvelles armes nucléaires en Europe pour répondre aux menaces de la Russie. Le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg l'a affirmé mercredi après la menace de Donald Trump d'accroître l'arsenal étasunien.

Les représentants des 29 membres de l'OTAN vont se réunir jeudi au siège de l'Alliance à Bruxelles pour discuter des conséquences du bras de fer engagé entre les Etats-Unis et la Russie, a-t-il déclaré au cours d'un point de presse.

One week to go until exercise #TridentJuncture 18. Yesterday, around 90 #US Marines landed at Keflavík ???????? marking the initial phase of the exercise. Find out more: https://t.co/n0aZBU2qLm pic.twitter.com/46AXefyVnr