L'UE exige la libération du bras droit de Guaido

Bruxelles a demandé jeudi la libération «immédiate» de Roberto Marrero, le chef de cabinet du leader Juan Guaido, et exigé que sa sécurité soit assurée.

«L'UE demande la libération immédiate et inconditionnelle de Marrero et tient les autorités compétentes responsables de sa sécurité et de son intégrité», a annoncé la porte-parole de la cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini, dans une déclaration publiée pendant un sommet européen à Bruxelles.

Les services de renseignement vénézuélien ont arrêté Marrero à son domicile tôt ce jeudi. Ils ont également interpellé le député d'opposition Sergio Vergara, qui vit à proximité de Marrero.

Pour l'UE, «l'immunité des membres de l'Assemblée nationale doit être respectée en toutes circonstances» et ceux-ci «doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans intimidation, et défendre leur rôle et leurs prérogatives».

Profonde crise

«De tels actes sapent les efforts de la communauté internationale pour aider à promouvoir une solution pacifique et démocratique à la crise au Venezuela », a averti la porte-parole.

Le Venezuela est plongé dans une profonde crise politique, économique et humanitaire. Juan Guaido, le président de l'Assemblée, s'est proclamé président par intérim le 23 janvier, contestant la régularité de la réélection de Nicolas Maduro.

Juan Guaido a été reconnu par une cinquantaine de pays. Pour l'UE, qui ne reconnaît pas la légitimité de l'élection présidentielle de mai qui a reconduit le socialiste Maduro pour un second mandat, la solution réside dans une nouvelle élection présidentielle «libre, juste, inclusive et transparente».

L'UE et plusieurs pays d'Amérique latine ont créé un Groupe international de contact (GIC) à Montevideo le 7 février. Sa prochaine réunion au niveau ministériel est prévue le 28 mars à Quito. (afp/nxp)