L'UE répliquera aux sanctions américaines

L'UE et Japon redoutent de «sérieuses turbulences»

L'Union européenne et le Japon redoutent que les taxes envisagées par les Etats-Unis sur les voitures importées provoquent de «sérieuses turbulences» sur les marchés si elles étaient appliquées, dans un communiqué commun diffusé jeudi à Paris.

«Si ces mesures à l'étude sont imposées», elles «provoqueraient de sérieuses turbulences sur les marchés internationaux», ont prévenu la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, et le ministre japonais au Commerce, Hiroshige Seko, qui ont également exprimé «leur préoccupation» à propos des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium qui pourraient entrer en vigueur dès jeudi.