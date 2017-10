L'UE reporte son vote sur le glyphosate

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'aucun vote des Etats membres n'a eu lieu sur le renouvellement de la licence du glyphosate. Une nouvelle réunion doit avoir lieu à une date ultérieure.

«Impossible de s'entendre sur la proposition de la Commission», a expliqué sur Twitter le ministère danois de l'Environnement. La Commission va «réfléchir» après avoir pris note des positions des différentes délégations, indique-t-elle de son côté dans un court message. Elle fixera «sous peu» une nouvelle date de réunion.

Objectif inchangé

Alors qu'elle proposait jusqu'à présent un renouvellement pour dix ans, la Commission a décidé mardi de «donner de la marge» à son propre mandataire au sein du comité d'experts. Elle a abaissé sa proposition à une période d'utilisation réduite entre cinq et sept ans.

Selon une porte-parole de la Commission, l'exécutif européen maintient son objectif de «trouver une solution qui bénéficie du soutien le plus large possible, qui assure un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement, en ligne avec la législation européenne et fondée sur les données scientifiques disponibles».

Il faut une majorité qualifiée - 55% des Etats membres représentant 65% de la population - pour accepter ou rejeter la proposition de la Commission. Une majorité difficile à atteindre sans les poids lourds démographiques de l'UE.

Or, plusieurs Etats membres - France, Autriche et Italie en tête - ont affirmé publiquement leur opposition à une autorisation valable pour encore 10 ans. Mercredi matin, la Belgique a rejoint le camp des opposants. «On ne veut pas de délais trop longs», a expliqué le cabinet du ministre belge de l'Agriculture Denis Ducarme.

Manifestation

Le Parlement européen avait lui déjà voté en faveur d'une disparition progressive du glyphosate des sols de l'UE d'ici fin 2022. Mercredi, une dizaine de manifestants de l'initiative européenne citoyenne «Stop Glyphosate» s'étaient en outre réunis devant le bâtiment, brandissant des panneaux contre cet herbicide. (ats/nxp)