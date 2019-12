L'UE veut un accord commercial après le Brexit

L'UE «fera le maximum» pour conclure un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni pour la fin de 2020 comme le demande Boris Johnson, a assuré mardi Michel Barnier. Le Premier ministre britannique veut interdire toute extension de la période de transition.

«Nous ferons le maximum», a déclaré le négociateur européen au Parlement européen à Strasbourg, sans se prononcer sur la possibilité de réussir à boucler un tel accord dans les délais impartis.

La Commission européenne doute de réussir à conclure un tel accord en onze mois. «Nous craignons que la période de négociation de l'accord commercial soit très limitée et qu'il soit assez problématique de conclure un accord exhaustif», a déclaré Valdis Dombrovskis, le vice-président exécutif chargé des affaires monétaires.

«Nous devrons donc voir exactement ce qui peut être réalisé au cours de cette période», a-t-il souligné. «Certaines choses seront hors de portée pendant cette période», a-t-il estimé.

Loi d'application

Michel Barnier a refusé de se prononcer sur la décision de Boris Johnson de ne pas inscrire la possibilité d'une prolongation de la période de transition dans la loi d'application de l'accord de séparation avec l'UE.

«Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est le choix (du Premier ministre) britannique de choisir la procédure qu'il souhaite», a-t-il déclaré.

Boris Johnson veut interdire toute extension au-delà de 2020 de la période de transition après le Brexit le 31 janvier, même sans accord commercial avec Bruxelles à cette échéance. «Nous ferons tout pour éviter de nous retrouver au bord du gouffre», a assuré Michel Barnier.

«Tout reconstruire»

«Nous avons obtenu la clarté demandée sur les intentions des Britanniques et nous sommes prêts à aller de l'avant du côté européen», a-t-il souligné.

«Nous devons prendre les choses en ordre: tout d'abord achever le processus de ratification de part et d'autre, puis mettre en oeuvre l'accord de sortie dans toutes ses dimensions, en particulier en Irlande et en Irlande du Nord, et pour les droits des citoyens», a-t-il insisté.

Une fois cela terminé, «nous devons commencer dès que possible la nouvelle négociation pour reconstruire - nous devons tout reconstruire - un partenariat fort et équitable pour l'avenir», a conclu le négociateur de l'UE. (ats/nxp)