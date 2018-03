L'actrice X qui a révélé sa relation avec Trump a peur

Stormy Daniels dit avoir été menacée physiquement pour être contrainte à taire sa relation sexuelle présumée avec Donald Trump en 2006. C'est ce qu'a révélé l'actrice X hier soir sur le plateau de CBS, dans l'émission «60 Minutes». Le magnat de l'immobilier, marié à Melania Trump depuis 2005, a pour sa part constamment fait démentir, par ses porte-paroles, toute relation intime avec Stormy Daniels.

«Il ne peut y avoir aucune interrogation sur la provenance de cette menace», a tweeté l'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, après la diffusion de l'interview de sa cliente dimanche dans l'émission «60 minutes» sur CBS.

Thank you Vox for the SPOT ON story. This summarizes one reason why this case is so important. The other reason is the campaign finance violations.

Why the Stormy Daniels story matters, in one paragraph https://t.co/gBKKKSSPEo via @voxdotcom