L'aéroport de Gatwick suspendu puis rouvert

Les vols ont à nouveau été suspendus vendredi à l'aéroport londonien de Gatwick après le «signalement non confirmé d'un drone», quelques heures après la réouverture du site qui avait été paralysé par le survol de mystérieux drones. L'aéroport vient finalement de décider de rouvrir ses portes.

Gatwick is investigating reports of a drone sighting. As a precaution we have suspended airfield operations. More to follow.

L'aéroport, le deuxième du Royaume-Uni derrière Heathrow, avait été contraint de fermer pendant près de 36 heures, un incident «sans précédent», selon le gouvernement, ayant affecté 120.000 voyageurs peu avant Noël.

«Nous avons actuellement suspendu les opérations de l'aérodrome par précaution en raison du signalement non confirmé d'un drone», a déclaré une porte-parole de l'aéroport. L'engin aurait été aperçu vers 17h10 GMT.

Bien que les drones incriminés n'aient pas été interceptés, ni leur(s) opérateur(s) retrouvé(s), l'aéroport avait rouvert son unique piste vendredi matin après avoir pris des «mesures» pour atténuer la menace, en collaboration avec la police et l'armée, avait expliqué sur la BBC le directeur opérationnel de Gatwick, Chris Woodroofe, refusant d'en dire plus.

