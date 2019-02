L’affaire Benalla rebondit et met en doute sa parole

Décidément, l’affaire Benalla ne cesse de rebondir, de faire des victimes collatérales et de donner l’impression que l’ancien adjoint au chef de cabinet du président Emmanuel Macron n’a pas dit toute la vérité devant la commission d’enquête du Sénat. Après la démission, jeudi, de la cheffe de la sécurité du premier ministre, la commissaire divisionnaire Marie-Elodie Poitout, un sentiment d’exaspération monte jusqu’au sein du parti La République en marche: «Il faut en finir avec cette histoire obscure, cette pieuvre qui connaît des rebondissements quotidiens», s’est exclamé sur France Info le vice-président de l’Assemblée nationale, Hugues Renson, qui appelle la justice à faire toute la lumière.

La rencontre interdite

Pour l’instant, c’est surtout la presse qui mène le bal, à commencer par le site Mediapart dont les révélations, jeudi 31 janvier, ont relancé l’affaire. Ce jour-là, le site d’information produit des enregistrements d’une conversation qu’il date du 26 juillet 2018 entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. On est à ce moment-là quatre jours après la mise en examen des deux hommes, et selon toutes les apparences ils ne respectent pas la mise sous contrôle judiciaire qui leur interdit d’avoir quelque contact entre eux. Alexandre Benalla se flatte d’avoir le soutien de l’Élysée: «Truc de dingue, le patron, hier soir, il m’envoie un message, il me dit: tu vas les bouffer, t’es plus fort qu’eux.» Le «patron», c’est ainsi qu’ils nomment entre eux Emmanuel Macron.

L’Élysée a démenti avoir envoyé de tels messages, mais quoi qu’il en soit la rencontre des deux hommes pose en elle-même un grave problème: devant la commission d’enquête du Sénat, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont affirmé sans équivoque, et sous serment, qu’ils n’avaient plus eu aucun contact depuis la date de leur mise en examen, le 22 juillet. Non seulement ils n’ont vraisemblablement pas respecté leur mise sous contrôle judiciaire, mais ils auraient également menti aux sénateurs.

Le contrat litigieux

Il y a plus grave. Dans le même enregistrement du 26 juillet, les deux compères évoquent une société de sécurité privée appartenant à Vincent Crase, Mars. Selon les informations de Mediapart, cette société a passé en juin 2018 un contrat avec un oligarque russe proche du pouvoir poutinien et soupçonné de contacts avec des milieux criminels, Iskander Makhmudov.

Le contrat portait sur la protection de la famille de l’homme d’affaires russe, en France et à Monaco, et il a été assumé par une entreprise sous-traitante. Problème: ce contrat a été signé alors qu’Alexandre Benalla était encore employé de l’Élysée. Devant la commission d’enquête du Sénat, Benalla a affirmé n’avoir «jamais contribué à une quelconque négociation, conclusion» et «jamais été intéressé au moindre contrat que M. Crase a pu passer» alors qu’il était encore à l’Élysée.

Or, les enregistrements laissent entendre le contraire et Alexandre Benalla, lors de cette rencontre du 26 juillet, prévoit même les mesures à prendre pour brouiller les pistes: «Là il faut couper la branche. Faut changer de portage, faut faire ce qu’on avait prévu de faire et transférer […] Faut que tu disparaisses de la boîte […] Donc faut qu’on trouve un mec», dit-il à Vincent Crase. Ces éléments ont déclenché une enquête du Parquet national financier pour «corruption».

La commissaire mouillée

Mais ce n’est pas tout, car parmi les personnages impliqués dans l’exécution du contrat de protection russe, le nom d’un militaire est apparu, Chokri Wakrim, qui se trouve être le compagnon de la responsable du service de protection du premier ministre, la commissaire divisionnaire Marie-Elodie Poitout. Certains journalistes ont suspecté que la rencontre Benalla-Crase du 26 juillet aurait eu lieu chez elle et que c’est là que l’enregistrement aurait été fait. Elle dément, tout en reconnaissant qu’elle a reçu Alexandre Benalla à la fin de juillet pour l’assurer de son soutien, mais sans plus. Après s’être entretenue avec le premier ministre Édouard Philippe, jeudi, elle a démissionné de son poste, «consciente de la sensibilité de sa fonction et soucieuse d’écarter toute polémique».

L’ami affabulateur

À cet embrouillamini de personnages, il convient d’en ajouter un dernier, Mohamad Izzat Khatab, qui a abrité Alexandre Benella après l’éclatement de l’affaire, l’été dernier, et l’a reçu à plusieurs reprises en compagnie de Chokri Wakrim. Homme d’affaires syrien se faisant passer pour une figure influente à l’ONU, c’est un affabulateur – comme nous l’avons révélé le 15 janvier dernier – qui a été condamné à 15 mois de prison en 2009 pour abus de confiance et escroquerie…

De tous ces éléments, peu remontent véritablement jusqu’au sommet de l’Élysée ou ne révèlent des protections spéciales qui seraient organisées en haut lieu. Pourtant, au début de la semaine, une perquisition d’une légalité très douteuse ordonnée par le procureur de Paris a été tentée à la rédaction de Mediapart pour saisir les fameux enregistrements, ce qui a pu faire croire à une intervention politique. En réalité, c’était un problème de coordination et le but n’était pas d’étouffer les choses, mais plutôt de faire avancer l’enquête sur Alexandre Benalla.

Cela dit, avec trois policiers suspendus et désormais une commissaire divisionnaire conduite à quitter ses fonctions, l’affaire Benalla-Crase a déjà fait rouler beaucoup de têtes. Et l’enquête n’étant pas finie, il n’est pas exclu que d’autres tombent à leur tour…

(24 heures)