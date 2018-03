L'affaire Madsen, un mystère devant la justice

Portrait de Madsen

Surnommé «Racket Madsen» au Danemark, cet ingénieur autodidacte âgé de 47 ans qui rêvait de conquérir ciel et mer est décrit par certains de ses proches comme un homme au tempérament erratique, refusant la contradiction. «Le fil directeur de sa vie, ce sont les conflits. Il a du mal à se mettre d'accord avec les autres, il a de grandes ambitions et veut tout faire à sa manière», résume ainsi son biographe, Thomas Djursing.



Son demi-frère Benny Langkjaer Egesø l'assure: Peter Madsen est «étrange», et sa différence lui porte préjudice, mais il est aussi «très ouvert et affable» à qui sait se montrer curieux de lui, à mille lieues d'un homme capable des crimes dont on l'accuse.



Des témoins, dont plusieurs ex-liaisons, décrivent pourtant un homme nourrissant de multiples perversions sexuelles, adepte de scénarios sado-masochistes, pratiquant des simulacres d'étranglement.