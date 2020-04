«L'air moins pollué, c'est aussi possible sans épidémie!»

«Imaginez que tous les fumeurs, sur un même continent, s’arrêtent simultanément pendant un mois. On sait que ce serait bon pour leur santé, mais pour constater la baisse de mortalité il faudra attendre des mois et des années. Or l’Europe vient de vivre en avril une expérience similaire avec la soudaine amélioration de la qualité de l’air liée aux mesures de confinement. Selon nos projections, cela va éviter 11'000 morts par pollution», estime Lauri Myllyvirta, du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA), qui vient de publier ce jeudi ses conclusions. «Bien sûr, la consommation de pétrole et de charbon a chuté d’un tiers parce que les gens restent à la maison. Mais les mêmes baisses peuvent être obtenues sans épidémie mortelle ni désastre économique, en investissant dans les énergies propres!»

Pas de «bons côtés»

Pas question, pour le chercheur, de trouver des «bons côtés» au confinement. Ce serait du plus mauvais goût, alors même que le coronavirus a déjà fait plus de 220'000 morts depuis le début de l’année et que le monde s’apprête à affronter une profonde récession. Mais, comme tous les experts en matière de pollution de l’air, Lauri Myllyvirta a forcément remarqué que cette situation sans précédent offre un aperçu de ce que serait un monde sans énergies fossiles. Selon l’étude publiée jeudi, non seulement les populations européennes éviteraient plus de 130'000 morts par année, mais il y aurait aussi 72'000 enfants en plus qui ne développeraient pas d’asthme et le nombre de bébés prématurés baisserait de plus de 7000 sur le Vieux-Continent. Enfin, si l’on estimait combien de congés maladie seraient évités, le chiffre dépasse 15 millions de jours.

Comment les chercheurs sont-ils arrivés à de telles conclusions? «Nous avons d’abord analysé les données fournies par 1953 stations européennes de contrôle des concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et par 1285 stations surveillant les taux de particules fines (PM10), détaille le chercheur. Il a ensuite fallu comparer les niveaux atteints en avril avec ceux des années précédentes, tout en tenant compte des variations météorologiques. La concentration de dioxyde d’azote a baissé de 37% en moyenne et le taux de particules fines de 10%. Enfin, des modèles scientifiques éprouvés nous ont permis d’estimer la baisse du nombre probable de cancers du poumon, de crises cardiaques et ainsi de suite.» En Suisse, par exemple, leur modèle prédit que 112 décès seront évités grâce à ce mois d’avril très particulier. Sur un an, cela ferait plus de 1300 morts en moins.

Faire des projections

Forcément, la marge d’erreur est importante. Mais le lien entre la pollution de l’air et diverses maladies est documenté. En 2016, pas moins de 400'000 décès en Europe furent attribués aux particules fines (PM2.5) et 71'000 au dioxyde d’azote. Dans les pays les plus favorisés, six personnes sur dix sont exposées à des taux de particules fines (PM10 ou PM2.5) dépassant les normes établies par l’OMS. Dans les autres, la proportion grimpe à huit sur dix. L’espérance de vie moyenne sur le Vieux-Continent est ainsi réduite de huit mois à cause de la pollution de l’air.

Bref, cette étude, effectuée sur un mois en Europe, laisse songeur. Pour en prendre toute la mesure, il faudrait faire des projections à partir des baisses de pollution spectaculaires constatées autour du globe, particulièrement en Chine et en Inde, les deux pays les plus peuplés et les plus pollués. «Dans les mois à venir, les gouvernements vont lancer des plans de relance pour redresser l’économie. Ils pourraient donner la priorité aux énergies propres», glisse le chercheur.