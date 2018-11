L'alerte au tsunami en Alaska est levée

Un puissant tremblement de terre a fait trembler les bâtiments de la capitale Anchorage et poussant les autorités américaines à lancer une alerte au tsunami dans cette zone quelques heures plus tôt.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ou par des chaines de télévision montraient des tronçons de route effondrés ou des bâtiments fissurés mais aucune victime ni dégât majeur n'étaient signalés peu après la secousse.

Selon les premières données publiées par l'agence géologique américaine USGS, le séisme est survenu à 8h29 locales (18h29) à 13 km d'Anchorage et à 41 km de profondeur et a été suivi de répliques pendant plusieurs minutes.

«Le séisme était assez fort pour faire tomber des objets des étagères et faire trembler les habitations à travers la région», souligne l'Anchorage Daily News, principal journal en Alaska, où des morceaux de plafond sont tombés au sol, sans gravité.

Des images montrant des étagères vidées de leur contenu par le tremblement de terre, des lampes et des arbres tressautant sous l'effet des secousses, se multipliaient parallèlement sur Twitter.

Les secousses ont été violemment ressenties par la population, qui a d'abord trouvé refuge sous des bureaux ou à l'extérieur dans des espaces dégagés, comme il est conseillé en pareil cas, selon plusieurs témoins.

L'Université d'Alaska à Anchorage (UAA) a fermé son campus et a appelé tous ses employés «non essentiels» à rentrer chez eux. Le trafic aérien à l'aéroport d'Anchorage a été suspendu le temps d'évaluer les dégâts.

