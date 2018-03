L'ambassadeur russe en appelle à Hercule Poirot

La Première ministre britannique, Theresa May, a publiquement accusé Moscou d'être responsable de cette tentative d'assassinat perpétrée, selon les autorités, à l'aide d'un gaz neurotoxique de conception soviétique, le Novitchok. La Russie nie toute responsabilité. L'ambassadeur russe à Londres, Alexandre Iakovenko, a estimé jeudi sur son compte Twitter qu'en l'absence de preuve établie l'aide d'Hercule Poirot, le célèbre détective belge inventé par la romancière Agatha Christie, serait bienvenue pour éclaircir le mystère de Salisbury, c'est-à-dire l'empoisonnement à l'agent innervant dont ont été victimes l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en Angleterre. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'ambassadeur de Russie à Londres.

