L’ancien président Sarkozy mis en examen

La mise en examen au bout de l’épreuve. Nicolas Sarkozy est ressorti mercredi soir des locaux de la police anticorruption de Nanterre, près de Paris. Mais au terme de sa garde à vue de deux jours, l’ancien chef de l’État a eu la visite des trois juges en charge du dossier du financement présumé par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007.

Les magistrats (dont Serge Tournaire, surnommé «l’inquisiteur», qui l’a déjà renvoyé devant un tribunal et mis en examen dans d’autres affaires) lui ont notifié sa mise en examen des chefs de «corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens». Nicolas Sarkozy a été laissé en liberté mais placé sous contrôle judiciaire.

Le statut n’est pas un couperet. L’ancien président, déjà mis en examen dans le passé au terme d’une garde à vue dans l’affaire Bettencourt, n’en avait pas moins bénéficié ensuite d’un non-lieu. Il avait d’ailleurs mis en avant ce coup de théâtre pour dénoncer l’acharnement dont il se disait victime.

Issue défavorable

L’issue est malgré tout la moins favorable parmi celles que pouvait envisager l’ancien chef de l’État. Sur la forme, les enquêteurs ont tenu compte de son statut. Il a été autorisé à dormir chez lui dans la nuit de mardi à mercredi. Mais sur le fond, au terme de son audition qui aura au total duré vingt-quatre heures, il aurait pu espérer le statut de simple témoin assisté, qui lui aurait donné l’accès plein et entier au dossier sans avoir à subir l’infamie de l’inculpation. Mais ses explications n’ont visiblement pas dissipé les indices graves et concordants dont disposaient les enquêteurs. Ces derniers auraient reçu récemment de nouveaux éléments d’anciens dignitaires libyens accréditant les soupçons. Ceux par qui tout a commencé…

Nicolas Sarkozy a toujours nié toute implication du régime de Mouammar Kadhafi dans sa campagne victorieuse de 2007. «Quelle honte, quelle indignité!» s’était même offusqué l’ancien président quand il avait été interrogé sur le sujet lors de l’un des débats télévisés organisés il y a un an et demi pour la primaire de la droite. Il avait alors mis en cause une enquête qui, à l’en croire, ne reposait que sur le témoignage de l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine. C’était l’époque où son rival François Fillon, qui n’avait pas encore lui-même été épinglé par Le Canard enchaîné pour l’emploi présumé fictif de sa femme Penelope, se plaisait à ironiser: «Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen?»

Cette fois, sa mise en examen pour recel de fonds libyens laisse supposer que Nicolas Sarkozy a bel et bien pu percevoir des fonds de l’ancien dictateur. Ce coup de pouce financier, s’il devait être avéré, a-t-il pu modifier l’issue de l’élection que Nicolas Sarkozy avait remportée? La question ne va pas manquer de surgir.

Un match à armes inégales?

«Malgré des conditions difficiles, la justice avance. Ma pensée va aux millions de citoyens qui ont le droit de savoir si le match était à armes égales», a réagi sur Twitter Ségolène Royal, qui avait affronté Nicolas Sarkozy au deuxième tour de la présidentielle de 2007. Ce dernier l’avait emporté par 53% des voix, contre 47% à la candidate socialiste.

L’enquête ouverte il y a cinq ans à la suite des premières révélations parues sur Mediapart repose sur différents documents émanant d’anciens dignitaires libyens, mais aussi sur des témoignages d’intermédiaires. Ces éléments laissent à penser que le régime de Kadhafi avait promis de financer la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d’euros.

Ziad Takieddine a admis avoir lui-même transporté 5 millions d’euros en trois fois et les avoir remis à Claude Guéant, à l’époque directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy. Claude Guéant, qui avait ouvert un coffre à la banque pendant la campagne présidentielle et maniait beaucoup d’argent liquide, a déjà été mis en examen dans ce dossier.

«Je n’ai jamais vu un centime de financement libyen», a-t-il maintenu après l’annonce de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Un autre proche de l’ancien président, Brice Hortefeux, a quant à lui été entendu au cours d’une audition libre mardi. Le député européen, dont l’immunité parlementaire n’a pas été levée, en était ressorti sans être inquiété. «Les précisions apportées doivent permettre de clore une succession d’erreurs et de mensonges», avait-il tweeté après son audition. Visiblement trop optimiste…

