L'antimatière dévoile une partie de son mystère

Comprendre pourquoi la matière a triomphé de l'antimatière: des chercheurs ont annoncé mercredi «la mesure directe la plus précise jamais réalisée sur l'antimatière», des informations qui pourraient aider à comprendre le mystère de sa disparition. Le Big Bang a produit autant de matière que d'antimatière, mais l'antimatière a ensuite quasi totalement disparu, sans que l'on sache pourquoi.

Selon une étude publiée dans la revue britannique Nature, les physiciens de l'équipe d'Alpha, laboratoire du Centre européen de recherches nucléaires (Cern) situé en Suisse, viennent de réaliser un pas de plus vers la résolution de ce mystère.

