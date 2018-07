L'armée US à la recherche de ses «Boys» disparus

Allemagne Une bombe de 500 kg datant de la Deuxième Guerre mondiale a été désamorcée vendredi dans une ville du sud de l'Allemagne. Plus de 12'000 personnes ont dû être évacuées. Plus...

Allemagne Survivant des camps de concentration où il fut contraint de se produire, le musicien allemand «Coco Schumann» vient de décéder à 93 ans. Plus...

Ukraine Plus de 34'000 juifs furent tués par les nazis les 29 et 30 septembre 1941 dans un ravin à Kiev. Plus...