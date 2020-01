L'armée US dément se retirer d'Irak

L'armée américaine avait indiqué lundi soir au numéro deux du commandement militaire irakien «repositionner» les forces de la coalition antidjihadistes. Le but était «un retrait de l'Irak de manière sécurisée et efficace», selon une lettre dont l'AFP avait pu consulter une copie, dans un premier temps.

Deux responsables militaires américain et irakien avaient confirmé l'authenticité de cette lettre signée du général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines en Irak. «Nous respectons votre décision souveraine qui ordonne notre départ», semblait indiquer la missive.

Mais peu après, les Etats-Unis démentaient avoir pris une telle décision, en dépit de cette lettre émanant du commandement militaire américain qui aurait été «envoyée par erreur». «C'était un projet (de lettre) non signé», envoyé à quelques leaders militaires irakiens parce que les mouvements de troupes américaines en Irak se sont accrus ces derniers jours, a expliqué à la presse le général Milley. «C'est une erreur commise en toute bonne foi».

La veille, un vote au Parlement irakien a exhorté le gouvernement à expulser les troupes étrangères d'Irak après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani et de l'homme de l'Iran en Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis, vendredi à Bagdad.

Retrait «sécurisé et efficace»

«Par respect pour la souveraineté de la République d'Irak, et comme demandé par le Parlement et le Premier ministre, la Coalition va repositionner ses forces (...) pour s'assurer que le retrait d'Irak est mené de manière sécurisée et efficace», pouvait-on lire dans cette lettre.

Les Etats-Unis comptaient 5200 soldats en Irak, jusqu'à l'arrivée la semaine dernière de plusieurs centaines d'autres pour protéger l'ambassade dans la Zone verte -un quartier ultrasécurisé de Bagdad-, attaquée mardi par des milliers de pro-Iran. Face à la montée des tensions, Washington avait annoncé récemment le déploiement de 3000 à 3500 soldats supplémentaires dans la région. (ats/nxp)