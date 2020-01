L'armée iranienne avoue avoir abattu le Boeing par «erreur»

L'état-major des forces armées iraniennes a reconnu samedi qu'une «erreur humaine» était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737 d'Ukrainian Airlines.

L'appareil, dans lequel 176 personnes ont été tuées, a été pris pour un «avion hostile» et a été «touché» alors que les menaces ennemies étaient au plus haut niveau, peut-on lire dans ce communiqué publié par l'agence officielle Irna.

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a présenté samedi les «excuses» de son pays pour la catastrophe du Boeing 737 d'Ukrainian Airlines après que les forces armées iraniennes eurent reconnu que l'avion avait été abattu par erreur.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

