L'armée libanaise rend hommage aux Espagnols

Les soldats libanais poursuivaient dimanche leur assaut sur les positions du groupe Etat islamique (EI) à la frontière est du pays avec la Syrie. Ils ont repris aux djihadistes un quart du territoire qu'ils contrôlaient dans la zone.

L'armée libanaise a lancé ses opérations samedi dans la région de Jouroud Ras Baalbeck et Jouroud al-Qaa et a repris environ 30 km2 aux djihadistes, a annoncé samedi soir un porte-parole militaire, le général Nazih Jreij. Selon lui, vingt combattants de l'EI ont été tués et dix soldats libanais blessés dans les affrontements.

Drapeau espagnol

Des soldats libanais ont hissé le drapeau espagnol sur une colline reprise à l'EI en hommage aux victimes de la double attaque à la voiture bélier qui a fait 14 morts en Catalogne, a indiqué l'armée.

Selon elle, quelque 600 combattants de l'EI étaient présents dans la région frontalière et contrôlaient une zone estimée à 120 km2 avant le début de l'opération samedi. Dimanche, l'armée faisait feu - notamment avec des roquettes - sur des positions de l'EI à Jouroud Ras Baalbeck, selon l'agence libanaise ANI.

L'annonce de l'armée intervient après la fin d'une bataille en juillet entre le Hezbollah et des djihadistes anciennement liés à Al-Qaïda ainsi que des rebelles syriens dans une autre région de l'est du Liban.

Après six jours de combats, une trêve a été instaurée au terme de laquelle un premier contingent de 8000 personnes, en majorité des réfugiés mais aussi des djihadistes, avaient été évacuées vers la Syrie. Lundi, les derniers rebelles syriens ont été évacués du Liban.

Offensive du Hezbollah

Simultanément à l'annonce de l'armée, le Hezbollah a déclaré samedi le début d'une offensive pour déloger l'EI du côté syrien de la frontière, où le mouvement chiite combat les rebelles aux côtés du régime de Bachar el-Assad. L'armée libanaise a démenti toute «coordination» avec le mouvement chiite ou l'armée syrienne.

Samedi, les combattants du Hezbollah et l'armée syrienne ont «libéré 87 km2 de la zone contrôlée par Daech (acronyme en arabe de l'EI) (...) dans la région du Qalamoun ouest», selon l'organe de communication du Parti de Dieu.

Cette offensive intervient alors que le groupe extrémiste sunnite perd du terrain en Irak et en Syrie voisins. Tôt dimanche, le gouvernement irakien a annoncé le lancement d'une opération sur son bastion de Tal Afar, à l'ouest de Mossoul. (ats/nxp)