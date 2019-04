L'armée ordonne de respecter le couvre-feu

L'armée soudanaise a ordonné jeudi aux manifestants de respecter le couvre-feu nocturne, a annoncé un média d'Etat alors que des milliers de protestataires se trouvaient encore dans les rues de Khartoum. Ceux-ci dénoncent un coup d'Etat militaire.

«Le couvre-feu commence à 22h jusqu'à 4 et tout le monde doit le respecter pour sa propre sécurité», a prévenu l'armée dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle Suna.

Sit-in devant le quartier général de l'armée

«Le régime a mené un coup d'Etat militaire en présentant encore les mêmes visages (...) contre lesquels notre peuple s'est élevé», a indiqué dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement. «Nous appelons notre peuple à continuer son sit-in devant le quartier général de l'armée (à Khartoum) et à travers le pays», a-t-elle ajouté.

The people do not want a transitional military council. Change will not happen with Bashir’s entire regime hoodwinking Sudanese civilians through a military coup. We want a civilian council to head the transition. #Sudan