L'armée se déploie à la frontière mexicaine

Plus de 7000 militaires seront prépositionnés «d'ici à la fin de la semaine» dans des Etats américains frontaliers avec le Mexique, pour faire face à l'arrivée de «caravanes de migrants» centraméricains. Ce chiffre correspond à ce qui avait déjà été annoncé.

Les 5239 soldats envoyés à la frontière y retrouveront 2100 réservistes de la garde nationale déjà déployés depuis plusieurs mois, a indiqué vendredi un porte-parole du commandement nord de l'armée américaine (Northcom).

Les renforts seront prépositionnés sur les principales bases militaires des Etats concernés, notamment la base aérienne de Davis-Monthan (Arizona), les bases navales de San Diego (Californie) et Corpus Christi (Texas), et la base du corps des Marines de Camp Pendleton, en Californie. Mais leur déploiement final «doit encore être déterminé», a ajouté le porte-parole.

Vendredi, une centaine seulement de militaires étaient arrivés dans la localité de McAllen (Texas), un des principaux points de passage entre les Etats-Unis et le Mexique. Ils seront chargés de missions logistiques et notamment de construire des tentes «pour nos soldats», a-t-il poursuivi.

Marche arrière de Trump

Le porte-parole a précisé que l'armée américaine n'avait reçu aucune demande formelle pour dresser des tentes pour les migrants, un projet mentionné par le président américain Donald Trump dans ses discours électoraux.

A quatre jours des élections américaines de mi-mandat, le républicain multiplie les annonces susceptibles de mobiliser les électeurs, notamment sur le thème de l'immigration. «C'est une invasion», a-t-il encore martelé jeudi, annonçant qu'il devrait signer la semaine prochaine un décret sur ce sujet, sans plus de précisions.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND!