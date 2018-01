L'armée veut plus de femmes, de gays et de musulmans

L'armée britannique a lancé une campagne de recrutement visant des candidats aux genres, sexualités, religions et origines divers, afin de pallier un manque de soldats. Elle a été accusée de céder au «politiquement correct».

Une campagne a été lancée il y a plusieurs mois et ce week-end de nouveaux messages seront diffusés à la radio, à la télévision et sur internet. Des vidéos visent à rassurer les femmes, les personnes homosexuelles et les musulmans sur le fait qu'ils seront acceptés au sein des troupes, en répondant à des questions telles que «Puis-je être gay dans l'armée?», «Est-ce que je serai écouté dans l'armée?» ou encore «Puis-je pratiquer ma foi dans l'armée?».

Le chef de l'armée, le général Nick Carter, a expliqué que l'armée avait l'habitude de recruter «des jeunes hommes blancs de 16 à 25 ans et qu'il n'y en a pas autant autour de nous que dans le passé. Notre société change», a-t-il dit au micro de la BBC. «Cette campagne est une façon de reconnaître que nous ne disposons plus d'une armée assez nombreuse en ce moment, que la démographie de notre pays a changé et que nous devons atteindre une plus large communauté.»

L'armée comptait un peu plus de 78'000 membres à temps plein l'année dernière. Un chiffre bien en deçà de l'objectif du gouvernement de 82'000 d'ici 2020.

Egalité salariale

Mais des critiques ont fusé contre l'armée, accusée de céder au «politiquement correct».

«Les gens les plus intéressés par l'armée ne s'inquiètent pas de savoir s'ils vont être entendus ou s'ils vont pouvoir exprimer leurs émotions», a dit le colonel Richard Kemp, ancien commandant des troupes britanniques en Afghanistan, à la BBC. «Ce qui les inquiète le plus, c'est la façon dont ils vont affronter le combat, ils seront attirés par les images de combat parce que c'est la raison pour laquelle les gens rejoignent l'armée».

Nick Carter a défendu la campagne. Il s'est dit «très fier que l'armée respecte vraiment l'origine ethnique et sociale et le genre de chacun» et a assuré que ces neuf derniers mois, les demandes d'adhésion avaient augmenté de 30 à 35%. «Nous sommes le genre d'employeur qui n'a pas d'échelle de rémunérations différente, c'est la même quel que soit votre genre.» (ats/nxp)