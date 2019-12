L'assaillant a été abattu par des fidèles

Les paroissiens d'une église du Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont abattu dimanche matin un homme qui avait ouvert le feu pendant la messe, tuant un fidèle et en blessant grièvement un autre. Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué enquêter pour déterminer les motifs de l'attaque.

BREAKING: Video shows gunman open fire at West Freeway Church of Christ in White Settlement, Texas before being shot dead by armed security; the service was being live-streamed on YouTube pic.twitter.com/58YcB8ODT1 — GrantB911 (@GrantB911) December 29, 2019

«À environ 10H57 heure locale (18H57 en Suisse), la police et les pompiers de White Settlement ont été prévenus de coups de feu à l'église West Freeway Church of Christ», a déclaré à l'AFP Mike Drivdahl, porte-parole de la caserne de pompiers de Forth Worth, dont l'église est proche. «Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que des coups avaient été tirés», a-t-il ajouté.

Trois personnes dont l'assaillant ont été hospitalisées en urgence. «Elles étaient toutes les trois dans un état critique au moment de leur hospitalisation», a précisé Mike Drivdahl.

«Nous avons traité cinq patients, dont trois avaient été touchés par une arme à feu», a détaillé la porte-parole du service d'ambulances dépêché sur les lieux, Macara Trusty. «Deux personnes sont mortes», dont l'assaillant, et «la troisième est toujours dans un état critique», a-t-elle déclaré à l'AFP.

«Deux paroissiens héroïques»

«Aujourd'hui à approximativement 11H15 du matin, un assaillant est entré dans l'église West Freeway Church of Christ pendant la messe», a indiqué un gradé de la police locale lors d'une conférence de presse dimanche après-midi. L'homme a tiré des coups de feu et «deux membres de l'église ont tiré à leur tour, touchant le suspect», a-t-il ajouté.

«Deux paroissiens héroïques ont empêché le pire, sauvé un nombre incalculable de vies, et nos pensées les accompagnent, eux et leurs familles», a déclaré dimanche après-midi le responsable du Département de sécurité publique du Texas, Jeff Williams.

Le procureur général du Texas Ken Paxton s'est dit «sous le choc et attristé» par cette attaque. «Les lieux de culte sont sacrés et je suis reconnaissant au personnel de l'église qui a agi rapidement pour neutraliser l'assaillant et empêcher que d'autres vies ne soient perdues», a indiqué pour sa part le gouverneur républicain de l'Etat, Greg Abbott.

Environ 40'000 personnes ont été tuées par balle en 2017 aux Etats-Unis, un des pays ayant le plus d'armes à feu en circulation sur la planète. (afp/nxp)