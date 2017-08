L'assaillant de la pizzeria n'est pas «fou»

Le conducteur de la voiture qui a foncé lundi sur la terrasse d'une pizzeria à Sept-Sorts a été déclaré «responsable pénalement», a dit mercredi le parquet de Meaux. Il avait tué une adolescente et blessé grièvement cinq personnes.

«Je vous confirme que l’examen psychiatrique pratiqué lors de la garde à vue du mis en cause indique qu’il n’y a ni altération, ni abolition du discernement au moment des faits», a déclaré le procureur adjoint, Eric de Valroger. Le suspect, un homme de 32 ans domicilié à La Ferté-sous-Jouarre, une petite ville limitrophe de Sept-Sorts, est donc «accessible à une sanction pénale», ajoute le procureur adjoint.

Lundi soir, une BMW grise a foncé sur la terrasse de la pizzeria et s'est encastrée dans le restaurant situé dans une zone commerciale de cette localité de l'Est parisien. Une jeune fille de 12 ans a été tuée et cinq personnes ont été grièvement blessées, dont un enfant de trois ans. Huit autres personnes ont été légèrement blessées.

Devant le juge

Le conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants. Il sera présenté à un juge d'instruction ce mercredi et pourrait être mis en examen pour «meurtre aggravé», «tentative de meurtre aggravé», «tentative de meurtre», «conduite sous emprise de produits stupéfiants» et de «dégradation», selon Eric de Valroger.

Le procureur adjoint avait déclaré mardi que le conducteur de la voiture semblait être dans un «délire de persécution». Ce dernier serait un «très gros» consommateur de stupéfiants. (ats/nxp)