L’attaque qui a coûté la vie à un Suisse revendiquée par Daech

Des analystes sceptiques malgré la revendication

Sans preuves ni détails, le groupe État islamique (EI, Daech) a revendiqué lundi, via son organe de propagande Amaq, l’attaque qui a coûté la vie aux quatre cyclotouristes. Les assaillants étaient «des soldats de l’EI et ont commis cette attaque en réponse aux appels à prendre pour cible les citoyens des pays de la coalition croisée», affirme un communiqué du groupe.



Toutefois, avant que la preuve de l’implication de Daech ne soit établie, les analystes hésitaient à pointer du doigt trop hâtivement les groupes extrémistes qui pourraient sévir dans la région. Danghara, où a eu lieu le drame, se situe près de la frontière afghane. Or les groupes extrémistes sont plutôt présents dans l’extrême nord du pays. Danghara est d’ailleurs la région natale du président Emomali Rahmon, au pouvoir depuis un quart de siècle et qui s’est assuré qu’elle reste fermement sous le joug du gouvernement.



«D’une manière générale, le Tadjikistan est une destination peu risquée pour les touristes», rappelle Edward Lemon, spécialiste du Tadjikistan à l’Université américaine Columbia. «Le niveau de criminalité est bas, et la culture locale de l’hospitalité veut que la population soit particulièrement ouverte aux touristes», observe-t-il. Officiellement laïc, le pays est tenu d’une main de fer par les autorités qui, sous prétexte de contrôler les groupes armés et une potentielle islamisation du pays, ont grandement restreint les libertés civiles et religieuses.

La vidéo d’une voiture renversant les cyclistes, de manière apparemment délibérée, et le fait que ses occupants étaient armés évoquent chez certains experts un accident de la route qui aurait mal tourné. «De nombreux groupes criminels sévissent certes dans la région, notamment des trafiquants de drogue qui évoluent à la frontière poreuse avec l’Afghanistan, non loin de Danghara», rappelle un diplomate européen, récemment en poste à Douchanbé. Cependant, il est assez improbable que des trafiquants aient un quelconque intérêt à s’en prendre à un groupe de cyclistes étrangers.



«La menace terroriste est minimale au Tadjikistan», soutient Edward Lemon. Bien que le pays ait connu des attentats, «la plupart étaient liés aux troubles internes plutôt qu’à des réseaux terroristes internationaux», continue-t-il, précisant que les étrangers ne sont pas d’ordinaire ciblés.



Pour autant, environ 1000 Tadjiks se seraient rendus en Syrie et en Irak, pour rejoindre Daech. Une centaine d’entre eux seraient revenus. Un chiffre non négligeable, d’autant que l’EI a appelé ses militants à perpétrer des attaques au-delà du Moyen-Orient, et notamment en Asie centrale. Margaux Benn, Kaboul