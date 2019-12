L'audience de Puigdemont reportée

L'examen par la justice belge des demandes de remise à l'Espagne de Carles Puigdemont et de deux autres responsables indépendantistes catalans a été reporté au 3 février. Tous trois avaient fui en Belgique après la tentative avortée de sécession de la région en octobre 2017.

La cour suprême espagnole a émis à la mi-octobre de nouveaux mandats d'arrêt européens visant Carles Puigdemont, président déchu de la Catalogne, et deux de ses anciens ministres, Toni Comin et Luis Puig. Elle souhaite les juger pour détournement de fonds publics et Carles Puigdemont et Toni Comin également pour sédition.

Les trois mandats d'arrêt doivent être examinés par la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de Bruxelles, mais cette juridiction a décidé de repousser au 3 février l'audience qui devait se tenir lundi après-midi. «L'affaire a été reportée au 3 février prochain dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)», a dit une porte-parole du tribunal bruxellois.

Immunité

De fait, la cour de justice et le tribunal de l'UE sont appelés à statuer prochainement sur l'immunité d'eurodéputé brandie par plusieurs élus indépendantistes catalans (dont Carles Puigdemont et Toni Comin) pour tenter d'échapper à la justice espagnole. Cette immunité est contestée par Madrid qui juge leur élection non conforme à la loi.

«Il y a plusieurs procédures qui sont en cours [devant la justice européenne, ndlr] et, dans l'attente de ces résultats, la chambre du conseil estime qu'elle ne peut pas se prononcer», a affirmé de son côté l'un des avocats des indépendantistes catalans.

Jeudi, la CJUE doit rendre son arrêt concernant l'ex-numéro deux du gouvernement catalan, Oriol Junqueras, actuellement en prison en Espagne. Condamné à la mi-octobre à 13 ans de prison et d'inéligibilité pour sédition et détournement de fonds publics, Oriol Junqueras s'est insurgé contre cette peine. Il fait notamment valoir son statut d'eurodéputé, acquis à la fin mai.

Il s'agit des troisièmes mandats d'arrêt européens émis par l'Espagne contre Carles Puigdemont, Toni Comin, laissés libres par la justice belge pour la durée de la procédure en Belgique. (ats/nxp)