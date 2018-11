L'avenir d'une croix géante jugé par la Cour suprême

La cour suprême des Etats-Unis a accepté vendredi d'examiner le dossier sensible d'une croix de douze mètres de haut érigée près de Washington il y a 93 ans. Le monument chrétien est pointé comme violant le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Ce dossier, qui ne sera pas débattu avant 2019, sera un test pour le nouveau juge Brett Kavanaugh, un magistrat conservateur choisi par le président américain Donald Trump et confirmé de justesse par le Sénat début octobre après une âpre lutte politique. Située à environ 8 kilomètres de la cour suprême, la monumentale croix de Bladensburg, dans le Maryland, honore la mémoire de soldats américains tombés pendant la Première Guerre mondiale.

#SCOTUS will hear appeal on behalf of this nearly 100-year-old Bladensburg Peace Cross, a memorial to 49 World War I dead. Does it violate Constitution, as @americnhumanist and appeals court argued? We talked to @BECKETlaw at the beginning of the term: pic.twitter.com/VrUIgeVJyS