L'avocat: «Le président n'a vraiment rien fait de mal»

Après le méticuleux réquisitoire des démocrates en faveur d'une destitution, les avocats de Donald Trump ont entamé samedi leurs plaidoiries, mettant en garde contre la tentation de remettre en cause le verdict des urnes «sans la moindre preuve».

«Quand vous entendrez les faits (...) vous verrez que le président n'a absolument rien fait de mal», a lancé d'entrée Pat Cipollone, avocat de la Maison Blanche, qui a pris la parole devant le Congrès lors d'une séance exceptionnellement organisée un samedi. Dans un Sénat contrôlé par les républicains (53 sièges sur 100), l'acquittement du 45e président des Etats-Unis fait peu de doute. Mais à moins de 300 jours de l'élection présidentielle, les débats sont aussi une bataille pour l'opinion publique.

Face à des sénateurs impatients de quitter Washington pour le week-end, en particulier les candidats démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren désireux de retrouver les estrades de campagne dans l'Iowa, Pat Cipollone a promis une séance de «deux ou trois heures au plus».

Sekulow goes on about "the evidence they did not put before you." He is much less concerned about all the evidence that Trump is blocking and not putting before the Senate and the public. #ImpeachmentTrial pic.twitter.com/ScF8WPTYLb