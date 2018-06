L’axe Rome-Vienne-Berlin double Merkel par la droite

Paris et Rome jouent l’apaisement

La France et l’Italie, dont les relations se sont crispées ces derniers jours sur la question du sort des migrants de l’ Aquarius , ont joué la carte de l’apaisement jeudi, à la veille d’un déjeuner entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte à Paris. Le chef de l’État français et le nouveau président du Conseil italien se sont entretenus au téléphone mercredi soir après deux jours d’échanges vifs.

Emmanuel Macron avait dénoncé mardi le «cynisme» et l’«irresponsabilité» du gouvernement italien. Ces déclarations ont suscité l’ire des autorités italiennes, qui ont convoqué l’ambassadeur de France à Rome et reporté une rencontre prévue entre les deux ministres de l’Économie. Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a estimé mercredi qu’il valait mieux, sans excuses de la part de la France, annuler la visite de Giuseppe Conte.



Prié de dire si l’heure était à l’apaisement, Emmanuel Macron a déclaré jeudi: «Oui, bien sûr, l’heure est au travail collectif. Notre Europe a besoin de quoi? De solutions, ce à quoi je m’évertue depuis que j’ai été élu, les solutions passent parfois par des tensions légitimes quand on est en désaccord, elles passent aussi par une volonté de travailler ensemble», a-t-il ajouté.



L’Italie a confirmé de son côté dans un communiqué la venue de Giuseppe Conte vendredi et la volonté de s’accorder sur de nouvelles initiatives à Bruxelles les 28 et 29 juin.