L'émissaire de l'ONU en Libye jette l'éponge

L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a démissionné lundi pour des «raisons de santé», au moment où le processus politique dans ce pays, en proie à la guerre civile, est plus que jamais dans l'impasse.

«Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress, j'ai donc demandé au secrétaire général (de l'ONU) de me libérer de mes fonctions», a écrit le diplomate libanais sur son compte Twitter.

A New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que le secrétaire général «a reçu un message de Ghassan Salamé, exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye».

«Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de Ghassan Salamé et aux grands efforts qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec Ghassan Salamé de la manière d'assurer une transition en douceur afin de ne pas perdre de les acquis déjà atteints», a ajouté Stéphane Dujarric.

«J'ai essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère» dans ce pays, a ajouté Ghassan Salamé dans son annonce, évoquant notamment le sommet international sur la Libye organisé fin janvier à Berlin et les pourparlers inter-libyens qu'il avait récemment lancés sur trois volets, politique, militaire et économique.

Deux autorités se disputent le pouvoir

Depuis 2015, deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye: le Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'Est.

Une trêve est observée, bien que régulièrement violée, depuis le 12 janvier aux portes de la capitale libyenne entre les pro-GNA et les pro-Haftar qui ont lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de Tripoli.

Ghassan Salamé a été nommé le 22 juin 2017 par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres comme son nouveau représentant spécial et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), succédant à l'Allemand Martin Kobler.

Depuis, il a tenté en vain de convaincre les belligérants libyens d'unifier les institutions de l'Etat et d'organiser des élections en vue de mettre fin aux divisions dans le pays.

Efforts partis «en fumée»

Entamé en 2017 et interrompu à plusieurs reprises, ce processus de discussions a été mis à mal après une attaque surprise lancée le 4 avril par le maréchal Haftar contre la capitale, le jour où le secrétaire général de l'ONU était en visite en Libye.

Le pays était alors à quelques jours d'une conférence inter-libyenne longuement préparée par l'ONU. Ghassan Salamé avait regretté que tous ces efforts partent en fumée« quelques jours après le début des combats aux portes de la capitale. »Nous avons travaillé pendant un an entier à la préparation de quelque chose qui n'a pas de précédent en Libye, c'est-à-dire une conférence nationale réunissant tout le monde (...) Et voilà que ces efforts partent en fumée«, avait déclaré l'émissaire onusien.

La conférence était appelée à établir une feuille de route pour sortir le pays du chaos mais elle avait été annulée après l'assaut.

Unifier la communauté internationale

Ghassan Salamé a essayé par la suite d'unifier la position de la communauté internationale sur la Libye, après avoir constaté que les divisions et les ingérences étrangères compliquent le conflit dans le pays et rendent difficile toute solution politique.

Il a ainsi réuni les puissances mondiales et les principaux pays concernés par le conflit lors d'un sommet à Berlin où des engagements de non ingérences et de relance du processus politique ont été pris.

Vendredi à Genève, il s'en est pris aux »cyniques" qui tentent de saper les discussions entre les belligérants libyens, réclamant par ailleurs un plus grand soutien international.

L'émissaire de l'ONU a déclaré qu'il souhaitait la poursuite des négociations inter-libyennes même si les deux camps ont annoncé la suspension de leur participation aux pourparlers politiques.

Né en 1951, Ghassan Salamé a passé la majeure partie de sa carrière en tant que professeur de relations internationales à la prestigieuse université française de Sciences politiques à Paris.

Il a été ministre de la Culture au Liban de 2000 à 2003 et a ensuite travaillé comme conseiller auprès de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan et de la mission des Nations unies en Irak. (afp/nxp)