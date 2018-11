L'énigmatique force au service du Kremlin

Aux temps de l’URSS, le seul nom du GRU (ndlr: acronyme de Direction générale des renseignements de l’état-major des forces armées) faisait frémir les citoyens soviétiques. Aujourd’hui, à l’heure de l’affaire Skripal, des cyberattaques, des tentatives d’espionnage jusqu’en Suisse au laboratoire de Spiez et à l’Agence mondiale antidopage à Lausanne, le renseignement militaire russe traverse une crise bien paradoxale. Entre démonstration de force et incroyable série d’erreurs de débutant. «On peine à comprendre ce qui se passe, avec plus de questions que de réponses», s’interroge Andreï Soldatov, rédacteur en chef à Moscou du site agentura.ru et spécialiste indépendant des questions de sécurité.

Dans l’affaire Skripal, cet ex-agent double russe empoisonné en mars en Angleterre, Moscou affirme que les deux Russes suspectés, Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov, sont de simples hommes d’affaires partis en touristes. Mais Bellingcat, le site britannique spécialisé dans la collecte d’informations, a retracé leur vie cachée. Le premier se nomme en fait Alexandre Michkine, le second Anatoli Tchepiga. Avant leur périple anglais, ils ont fait de belles carrières au GRU. Recrutés, formés puis envoyés en mission, ils ont œuvré en Tchétchénie, en Transnistrie, en Crimée ou dans l’est de l’Ukraine. Et ont fini décorés par Vladimir Poutine en «héros de Russie».

Autre exemple: après l’expulsion cet automne de quatre agents russes par les Pays-Bas pour avoir tenté d’espionner l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye, des journalistes ont trouvé le pot aux roses. Le nom de l’un des hommes figurait sur internet dans une base de données de la police routière. Son véhicule était immatriculé à la même adresse que des centaines d’autres, à savoir au centre moscovite du GRU. Bilan: plusieurs dizaines d’identités dévoilées.

«Plus actif et plus politique»

Malgré ces crises, une nouvelle réalité s’impose dans la constellation des agences de renseignement russes: après les aléas d’une profonde transformation, «le GRU est devenu une organisation plus forte, plus active et plus… politique», prévient Andreï Soldatov. Informé de l’intérieur, il balaie les rumeurs sur de possibles rivalités entre services pour expliquer les couacs récents. Car le GRU reste sous le contrôle et, surtout, au service du Kremlin du président Vladimir Poutine.

Créé par les bolcheviques en 1918, peu connu du public car resté dans l’ombre du KGB et de ses héritiers, le GRU a été de toutes les guerres, d’Afghanistan à la Tchétchénie. Cette activité se poursuit en Syrie et aux côtés des séparatistes prorusses en Ukraine. D’anciens du GRU ont par ailleurs rejoint Wagner, la société militaire privée qui, active en Syrie, en Ukraine et en Afrique, a été créée par Dmitri Outkine, ex-officier du GRU.

Recrutements à la chaîne

«Cette agence a connu une vraie renaissance», insiste Andreï Soldatov. Depuis qu’en 2012 le chef du Kremlin a nommé à la tête du Ministère de la défense Sergueï Choïgou, l’un de ses proches les plus fidèles, l’essor s’est accéléré. «Le champ d’action s’est élargi, bien au-delà des traditionnelles missions militaires», explique Andreï Soldatov. Le GRU s’est mis à recruter de nouveaux spécialistes, notamment des informaticiens. Suisse, Pays-Bas, États-Unis: dans tous ces pays, les autorités le soupçonnent d’avoir mené des piratages informatiques.

«On savait que le FSB et d’autres agences héritées du KGB ont des cellules informatiques très en pointe. On est surpris de voir que le GRU, réputé moins sophistiqué, s’investit aussi dans ces nouvelles technologies», confie Pavel Sharikov, expert à l’Académie des sciences de Moscou, qui suit particulièrement les questions de cybersécurité. Ce recrutement se fait presque au grand jour, avec détection dans les écoles d’ingénieurs et clips promotionnels sur les réseaux sociaux. Et les salaires proposés seraient très attractifs.

De l’affaire Skripal aux cyberattaques, les agents du GRU ont toutefois fait œuvre d’amateurisme, faisant de grossières erreurs et laissant des traces bien évidentes. «Problème de recrutement… Les GRU restent des «Spetsnaz» pas très sophistiqués», affirme à Moscou un observateur bien connecté. «C’est le résultat des luttes internes du renseignement russe.»

Message d’impunité

«Les agences concurrentes du GRU prennent leur revanche», avance un autre. «Piège médiatique! Les erreurs ont été faites exprès pour que ces affaires servent de diversion et que les Occidentaux passent à côté d’opérations plus graves», rétorque un expert. Plus politique, un dernier tire une conclusion glaçante: «En signant indirectement ses actes, Moscou fait passer son message de totale impunité aux Occidentaux: nous menons des guerres hybrides, là où nous voulons, contre qui nous voulons et avec les méthodes que nous voulons!»

(24 heures)