L’épidémie? «Énorme défi pour le CICR!»

C’est pour le moins inhabituel. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui réunit le CICR et la fédération des 192 sociétés nationales, a lancé ce jeudi un appel d’urgence conjoint pour réunir 800 millions de francs. Car l’épidémie de Covid-19 ne met pas seulement à l’épreuve les grandes puissances, elle est en train de devenir un «cauchemar» planétaire qui va frapper de plein fouet les pays pauvres et les zones de conflit, s’inquiète Dominik Stillhart, le directeur des opérations du CICR.

Quel impact l’épidémie a-t-elle sur vos opérations?

C’est un énorme défi! Et d’abord pour nos collaborateurs eux-mêmes, dont la santé est en jeu dans des zones où l’accès à des soins hospitaliers peut être difficile, voire inexistant. C’est particulièrement risqué pour le personnel le plus âgé. Entre 5 et 10% de notre staff a dû changer de lieu d’affectation. Ensuite, il y a les mesures de confinement décidées par les gouvernements, qui sont nécessaires mais compliquent énormément nos missions. Ne serait-ce que parce que dans certains pays, comme le Sud-Soudan, l’Irak ou l’Afghanistan, il n’y a tout simplement plus de vols pour s’y rendre ou en repartir! Enfin, les opérations elles-mêmes ont dû être adaptées. Par exemple, nous visitons plus de 2000 centres de détention dans le monde. Or, ce sont des lieux souvent bondés, à haut risque de contagion! Nous apportons de l’aide pour mettre en place les mesures de précaution nécessaires, nous améliorons l’hygiène et quand les visites des familles sont interdites, nous proposons des contacts en ligne. Pour chacune de nos opérations, les implications de l’épidémie sont gigantesques. Ainsi les hôpitaux ont besoin de matériel médical mais aussi, souvent, de place supplémentaire. À Mogadiscio, en Somalie, nous fournissons des tentes pour permettre d’isoler davantage de patients.

Quels sont les pays qui vous inquiètent le plus?

La Syrie, où les hostilités à Idlib ont poussé un million de personnes à fuir vers la frontière turque, ça va être un cauchemar quand l’épidémie frappera. La moitié des structures de santé ont été détruites ces dernières années! Au Yémen, c’est peut-être encore pire. Il y a troisans, j’y étais pendant l’épidémie de choléra. En quelques mois, des centaines de milliers de personnes ont été atteintes! Mais la liste est longue, des pays où le système de santé déjà vulnérable sera rapidement débordé: Irak, Afghanistan, Somalie, Sud-Soudan Sans parler de l’Afrique, où l’on compte très peu de cas simplement parce qu’il n’y a pas de tests. Les gens meurent sans qu’on sache s’ils étaient infectés par ce coronavirus!

Les 800 millions de francs demandés vont-ils couvrir les besoins?

Mais non, les besoins sont énormes! Soyons très clairs: ce n’est là qu’un appel préliminaire. On est bien sûr très loin des sommes faramineuses engagées par les États pour faire face à l’épidémie sur leur propre territoire. Mais les gouvernements doivent comprendre ceci: la crise étant globale, si l’on ne fait que combattre le virus chez soi, il risque de revenir par la fenêtre! Avec 800 millions de francs, nous pensons pouvoir faire une différence dans des pays qui ne sont pas frappés que par le coronavirus. L’enjeu principal, pour eux, c’est de maintenir l’accès à l’eau, à l’hygiène, à la nourriture.