L'espace d'un instant, ils ont cru revivre Fukushima

Des millions de Tokyoïtes ont reçu vendredi une angoissante alerte sur leur téléphone les avertissant d'un puissant séisme, ce qui s'est avéré en fait une fausse information apparemment provoquée par la survenue quasi simultanée de deux petits tremblements de terre.

«Séisme au large d'Ibaraki (nord-est de Tokyo), préparez-vous à d'importantes secousses»: les habitants de la capitale japonaise ont eu une grosse frayeur quand leurs portables ont retenti en fin de matinée... avant de constater, soulagés, que rien ne se passait. Même le Premier ministre Shinzo Abe a été pris par surprise, des images télévisées le montrant vérifiant son téléphone à clapet alors que les alarmes retentissaient dans ses bureaux avant une réunion de son cabinet.

Pendant ce temps, sur la chaîne publique NHK, un présentateur lançait les habituelles consignes de précaution: «Protégez-vous, éloignez-vous des meubles susceptibles de tomber». Dans le métro et les trains, des lignes étaient temporairement suspendues, tandis que des ascenseurs, dont ceux de l'emblématique tour de Tokyo, étaient stoppés, ont rapporté les médias locaux.

EARTHQUAKE alert in #Tokyo. On the subway and everyone’s phone started screaming like mad. Thankfully, nothing further happened. Scarier for the tourists like us who don’t read Japanese! pic.twitter.com/BI7g2KWDgD