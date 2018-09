L'ex-avocat de Trump coopère avec Mueller

L'ancien avocat de Donald Trump, un temps très proche du président américain avant de tomber en disgrâce à ses yeux, a été interrogé à plusieurs reprises par l'équipe du procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, a indiqué jeudi son avocat.

Michael Cohen a commencé à coopérer avec le procureur spécial, qui enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016, après avoir plaidé coupable de fraudes fiscale et bancaire au mois d'août.

Les faits pour lesquels il est poursuivi ont été débusqués par l'enquête Mueller, mais n'ont pas de lien avec la Russie. Sa coopération a été révélée par la chaîne ABC News, avant d'être confirmée par Lanny Davis, l'avocat de Michael Cohen. «C'est bien que Michael Cohen fournisse des informations capitales à l'enquête Mueller», a-t-il écrit sur Twitter.

Good for @michaelcohen212 in providing critical information to the #muellerinvestigation without a cooperation agreement. No one should question his honesty, veracity or loyalty to his #family and #country over @potus @realdonaldtrump