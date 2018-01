L'ex-policier rebelle a été tué lors de l'opération

Le gouvernement vénézuélien a annoncé mardi que l'ex-policier rebelle Oscar Perez, qui avait attaqué depuis un hélicoptère des bâtiments officiels en juin, avait été tué la veille lors d'une vaste opération pour le capturer.

Dans une allocution à la télévision publique, le ministre de l'Intérieur, le général Nestor Reverol, a indiqué que Perez, 36 ans, figurait parmi les «sept terroristes tués», dont une femme.

Le ministre a ajouté que six autres membres du groupe, quatre hommes et deux femmes, avaient été arrêtés et en cours de comparution devant la justice.

Deux policiers ont été tués lundi et huit blessés durant l'intervention des forces de l'ordre contre la cachette des hommes armés conduits par Perez, a-t-il précisé, soulignant que tout avait été fait avant pour «trouver une solution pacifique». «Les actes commis par cette bande criminelle relèvent (...) du terrorisme», a ajouté le général.

Dans une série de vidéos diffusées sur Instagram au cours de l'assaut lundi, Perez, ancien membre de la police scientifique, a tenu le pays en haleine durant plusieurs heures. Le visage ensanglanté, il y accusait les autorités de vouloir le tuer malgré son intention de se rendre avec ses hommes. Jusqu'ici, les autorités n'avaient pas précisé le sort du pilote.

Peu avant l'annonce du ministre de l'Intérieur, les proches d'Oscar Perez avaient demandé au gouvernement vénézuélien une preuve de vie. «Où détenez-vous mon fils? Vous l'avez emmené vivant, vivant je veux le retrouver. J'ai besoin d'une preuve de vie», a demandé sur Twitter dans la nuit de lundi à mardi la mère de Pérez via le compte de l'épouse de ce dernier, Dana Vivas.

Aminta Pérez: ¿Dónde tienen a mi hijo? Se lo llevaron vivo, quiero verlo vivo. Necesito fe de vida. #Venezuela ayuda son testigos de esta injusticia, de una masacre.#OscarPerezHeroeDelPueblo — Dana Vivas (@danavivasVzla) 16 janvier 2018

Elle a également fait appel dans ce message aux Vénézuéliens qui, assure-t-elle, «sont témoins de cette injustice, de ce massacre». Perez, 36 ans, pilote d'hélicoptère et acteur amateur aux traits fins et aux yeux azur, s'était fait connaître le 27 juin, durant la vague de manifestations pour la démission du président socialiste au cours desquelles 125 personnes ont été tuées entre avril et juillet. Ce jour-là, en compagnie d'hommes non identifiés, il avait survolé Caracas à bord d'un hélicoptère dérobé à la police scientifique et lancé quatre grenades sur le Tribunal suprême de justice (la Cour suprême vénézuélienne) et ouvert le feu sur le ministère de l'Intérieur, sans faire de victime. (afp/nxp)