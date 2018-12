L'ex-président George H.W. Bush est mort

L'ancien président américain, George Bush, est décédé vendredi à l'âge de 94 ans, a annoncé une porte-parole de la famille, sans préciser la cause de la mort. Le 41e locataire de la Maison-Blanche avait dirigé les Etats-Unis de 1989 à 1993.

George H.W. Bush est décédé peu après 22h00 à Dallas, huit mois après la disparition de son épouse Barbara Bush, avec laquelle il est resté marié 73 années. Le couple a eu cinq enfants et 17 petits-enfants. Il avait été hospitalisé au printemps dernier pour le traitement d'une infection qui s'était répandue dans son sang.

Il est le père d'un autre ancien occupant de la Maison-Blanche, George W. Bush, qui a servi deux mandats entre 2001 et 2009, et de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, qui a échoué en 2016 à obtenir l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle.

Guerre du Golfe

«Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables notre cher papa est mort», a déclaré George W. Bush dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille. «George H.W. Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter». Les détails sur les funérailles seront communiqués en temps voulu, a précisé le porte-parole.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8

Après avoir été pendant huit ans le vice-président de Ronald Reagan, George Bush était entré à la Maison-Blanche comme 41e président des Etats-Unis. Sa présidence, de 1989 à 1993, a coïncidé avec la fin de la guerre froide. Durant son mandat, il avait aussi dirigé et remporté la guerre du Golfe en Irak en 1991. Briguant un second mandat, celui qui a aussi été directeur de la CIA avait été nettement battu fin 1992 par le candidat démocrate Bill Clinton.

Trump salue «un leadership inébranlable»

Le président américain Donald Trump a salué samedi le «leadership inébranlable» de son prédécesseur George H.W.Bush, décédé à l'âge de 94 ans.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7