L'ex-président égyptien Hosni Moubarak est mort

L'ex-président égyptien Hosni Moubarak, contraint à la démission après le soulèvement populaire de 2011, est mort mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Galaa, au Caire, a indiqué son beau-frère, le général Mounir Thabet.

La famille se trouvait toujours à l'hôpital mardi en milieu de journée, a ajouté le général, en précisant que la présidence égyptienne se chargerait d'organiser les funérailles de Moubarak, qui a dirigé l'Égypte pendant trois décennies.

