L'ex-président inculpé pour corruption

L'ex-président sud-coréen Lee Myung-bak a été formellement inculpé lundi pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de corruption. Il rejette la plupart des accusations et parle de «vengeance politique».

Président de 2008 à 2013, Lee Myung-bak a été inculpé pour corruption, abus de pouvoir, détournements de fonds ou encore évasion fiscale, a annoncé le parquet dans un communiqué. «Nous récupérerons les avoirs criminels accumulés par M. Lee au travers de moyens illégaux», a déclaré aux journalistes le procureur Han Dong-hoon.

BREAKING: South Korean prosecutors indict former President Lee Myung-bak on bribery, embezzlement and other charges.