L'hommage à Steve spolié par les «gilets jaunes»

Des échauffourées à Toulouse et Montpellier

Des échauffourées ont marqué samedi des manifestations de «gilets jaunes» à Toulouse et Montpellier, deux bastions du mouvement, où des observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont dénoncé des violences policières. A Toulouse, où environ un millier de personnes ont battu le pavé, la police a, à plusieurs reprises, fait usage de gaz lacrymogènes et d'un canon à eau, a constaté l'AFP. Les forces de l'ordre ont été la cible de «projectiles, d'outrages et d'injures» et ont procédé à cinq interpellations, selon un communiqué de la préfecture. Des heurts se sont aussi produits à Montpellier, où selon la police, quatre policiers ont été légèrement blessés et neuf manifestants interpellés, pour jets de projectiles, outrages, menaces, injures et rébellion. Les échauffourées ont opposé dans le centre les forces de l'ordre à quelque 300 gilets jaunes «très déterminés, très offensifs et très agressifs», selon la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).