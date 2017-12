L'homme de Marine Le Pen aussi dans la tourmente

Louis Aliot, vice-président du Front national et compagnon de Marine Le Pen, a été mis en examen pour «abus de confiance» dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Le parti et la présidente du Front national ont déjà été mis en examen pour le même chef dans ce dossier.

«La justice politique de mon pays vient de déposer au pied du sapin un petit cadeau de Noël. Malgré cette attention et la violation du secret de l'instruction, je continuerai à défendre ma liberté et l'indépendance des députés conformément à la séparation des pouvoirs», a réagi sur Twitter Louis Aliot, député des Pyrénées-Orientales.

Son avocat, Me Marcel Ceccaldi, a annoncé son intention de porter plainte pour violation du secret de l'instruction.

Le justice politique de mon pays vient de déposer au pied du sapin un petit cadeau de Noël. Malgré cette attention et la violation du secret de l’instruction, je continuerai à défendre ma Liberté et l’indépendance des députés conformément à la séparation des pouvoirs. — Louis Aliot (@louis_aliot) 22 décembre 2017

«Loi violée»

«Quand un magistrat du parquet viole la loi (...), ça signifie qu'il s'érige en censeur de la société et non plus en autorité chargée de la loi», a-t-il déclaré, tout en précisant garder sa confiance aux deux juges d'instruction chargés du dossier, Claire Thépaut et Renaud Van Ruymbeke. «Cette attitude est dangereuse pour l'équilibre des pouvoirs», a-t-il ajouté. «Il faut mettre fin à ces dérives».

La justice française et le Parlement européen soupçonnent le FN d'avoir instauré un système frauduleux de rétribution de ses salariés avec des fonds européens en les faisant passer pour des collaborateurs parlementaires. Le Parlement européen estime à près de cinq millions d'euros le préjudice potentiel qu'il a subi.

(ats/nxp)