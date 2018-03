«L'homme le plus détesté d'Amérique» condamné

Il avait été surnommé «l'homme le plus détesté d'Amérique» pour avoir fait exploser le prix d'un médicament contre le sida: le très provocateur entrepreneur Martin Shkreli a été condamné vendredi à sept ans de prison par une juge new-yorkaise.

Martin Shkreli, 34 ans, devenu avec son sourire narquois l'incarnation du cynisme supposé de l'industrie pharmaceutique, avait été condamné en août dernier pour fraude sur titres et manipulation d'actions après un procès devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

Des faits sans lien avec la multiplication par 55 - de 13,5 à 750 dollars la pilule - du prix du médicament Daraprim, utilisé contre le paludisme et le sida, par sa société, Turing Pharmaceuticals, en 2015. Mais qui lui ont valu une intense attention médiatique depuis son arrestation en décembre 2015.

Son avocat Ben Brafman, un ténor du barreau new-yorkais, avait plaidé auprès de la juge fédérale Kiyo Matsumoto pour une sentence limitée à 18 mois de prison pour ce personnage qu'il a décrit comme «un génie un peu autiste», un autodidacte extravagant capable d'innovations majeures dans le domaine pharmaceutique, selon certains de ses ex-collaborateurs.

Même l'avocat s'énerve

Ben Brafman a même reconnu vendredi avoir eu parfois envie de lui «mettre (son) poing dans la figure», tant Martin Shkreli compliquait sa défense par son comportement, selon des journalistes présents à l'audience.

L'accusation, qui le présentait comme un menteur compulsif, avait elle réclamé un minimum de 15 ans de prison, arguant du manque de remords de Shkreli et de son obsession pour l'auto-promotion, notamment via les réseaux sociaux sur lesquels il a multiplié les messages provocants ou bizarroïdes ces derniers mois. «Il veut que tout le monde croie que c'est un génie (...) un prodige des biotechnologies», a fait valoir la procureure Jacquelyn Kasulis. «Il ne peut pas être une personne moyenne qui échoue, comme nous autres.»

Dans une lettre envoyée la semaine dernière à la juge, plaidant pour la clémence, Martin Shkreli faisait pour la première fois son mea culpa, reconnaissant avoir été «un imbécile», et promettant d'utiliser désormais ses talents «pour le bien de l'humanité». Il assurait aussi être «une bonne personne avec beaucoup de potentiel.» Des remords qu'il a réitérés vendredi lors de l'audience, la voix étranglée, évoquant les «actions honteuses» qui ont conduit à sa chute.

Le repenti était trop tardif pour lui éviter une peine de prison conséquente. Mais, ajouté aux dons qu'il avait faits à des organisations caritatives avant son arrestation et à sa bonne conduite en prison ces six derniers mois, il a pu pousser la juge Kiyo Matsumoto à opter pour une peine très inférieure à ce que réclamait l'accusation.

Surprised to hear “pharma bro” #MartinShkreli was sentenced to 7 years for fraud. They put you in JAIL for that? Famous for arrogance & greed,hiking up price of lifesaving drug 5000%! He’s like the son I never had! Anybody that #Trump-like deserves a pardon!For a very high price!