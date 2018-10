L'hôpital dément avoir torturé Otto Warmbier

Le directeur de l'hôpital nord-coréen qui avait traité un étudiant américain mort après avoir été détenu en Corée du Nord, a rejeté de récentes accusations selon lesquelles il aurait été torturé en détention. Il parle d'«une distorsion complète de la vérité».

Otto Warmbier est décédé dans des conditions mystérieuses en juin 2017, à l'âge de 22 ans, après son rapatriement, dans le coma, de Corée du Nord où il avait été détenu pendant 18 mois. La cause exacte de sa mort demeure inconnue, mais un média américain a récemment fait état de nouvelles preuves accréditant la thèse selon laquelle il aurait été battu par le régime.

Mais le directeur de l'Hôpital de l'Amitié de Pyongyang, qui avait eu à traiter l'étudiant, a dénoncé ces informations comme «une distortion complète de la vérité», selon un communiqué diffusé samedi soir par l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

«Les médecins américains qui sont venus en RPDC participer au rapatriement de Warmbier ont reconnu que les indicateurs de son état de santé étaient normaux et ont fourni à notre l'hôpital une lettre l'assurant», rapporte ce communiqué, en citant les initiales officielles de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC).

Lésions «étendues»

«La question est: quelles sont les raisons ultérieures qui poussent ces médecins américains à relater à ce stade une histoire différente relative aux causes de la mort de Warmbier», poursuit le communiqué.

Quelques heures avant la parution de ce communiqué, «Voice of America» avait fait état de poursuites engagées par les parents d'Otto Warmbier accusant le régime nord-coréen d'avoir torturé et tué leur fils.

North Korea replies with “indignation” to suggestions in latest court filings that American Otto Warmbier may have been tortured in custody https://t.co/ESl33hVTKE