L'horreur des fusillades se banalise

Quand un tireur est entré dans un bar de Californie mercredi, les clients se sont jetés au sol, abrités derrière un billard, enfuis par des fenêtres ou cachés dans le grenier. Mais «malheureusement, ces jeunes gens savaient que ça pouvait arriver».

Ces propos du shérif Geoff Dean, au lendemain du drame, montrent à quel point les Américains ont progressivement intégré le risque d'être pris dans une fusillade, au risque d'une certaine «normalisation» de l'horreur.

Aux Etats-Unis, les chiffres donnent le tournis ou la nausée. Depuis le début de l'année, le site Gun Violence Archive a recensé 307 «fusillades de masse» qui ont, selon leur définition, tué ou blessé au moins quatre personnes.

The United States has witnessed 6 mass shootings (4+ shot or killed, not including the shooter) in the 8 days of November, bringing this year's total to 307.



January: 22

February: 14

March: 17

April: 25

May: 28

June: 51

July: 46

August: 34

September: 34

October: 30

November: 6