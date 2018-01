L'icône palestinienne reste en prison

Un tribunal militaire israélien a décidé mercredi de maintenir en détention jusqu'à son procès l'adolescente Ahed Tamimi, devenue pour les Palestiniens une icône de l'engagement contre l'occupation israélienne.

#UPDATE Israel judge orders Palestinian teenager in viral 'slap video' to be held until trial https://t.co/Tr2uoUh9qn #AhedTamimi