L'identité de Brigitte Macron usurpée

Syrie Le président français a reçu jeudi une délégation de la coalition arabo-kurde syrienne à qui il a promis le soutien de son pays.

Syrie Le président français et la chancelière allemande discuteront dimanche avec le leader russe de la trêve en Syrie.

France Sifflé et hué, mais aussi applaudi, le président français a dû faire face à la colère et aux inquiétudes des éleveurs lors de l'inauguration du salon à Paris.