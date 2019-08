L'île de Grande Canarie touchée par un incendie

Environ un millier d'hectares ont été brûlés par un incendie toujours hors de contrôle dimanche sur l'île espagnole touristique de Grande Canarie, qui a entraîné l'évacuation de près de mille personnes, ont indiqué les autorités.

Le feu, qui s'est déclaré samedi dans la commune d'Artenara, à l'intérieur de cette île volcanique, semblait en passe d'être contrôlé samedi soir mais un changement de direction du vent a aggravé la situation dans la nuit, a expliqué à la radio COPE le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres.

Il a expliqué que les pompiers luttaient contre les flammes sur «trois points, deux d'entre eux mieux contrôlés, le troisième plus ardu».

Plus de 200 personnes, dont l'unité militaire d'urgence que l'Etat mobilise sur les feux les plus importants, sont mobilisées.

News Update : Around a thousand people have been forced to flee a huge mountain fire on the holiday island of Gran Canaria. People are being evacuated in Artenara, Tejeda and Galdar areas.#Espania #Spain



