L'incendie d'une marina en Alabama fait huit morts

Un incendie qui a ravagé plusieurs dizaines de bateaux amarrés à une jetée sur une rivière du sud-est des Etats-Unis a fait huit morts dans la nuit de dimanche à lundi, ont rapporté les pompiers.

«Je suis pour l'instant en mesure de confirmer huit morts», a déclaré à la presse Gene Necklaus, le chef des pompiers de la petite ville de Scottsboro.

Le sinistre s'est propagé entre ces bateaux faisant office d'habitation sur le lac de Guntersville, une retenue d'eau de la rivière Tennessee, dans l'Etat de l'Alabama.

Firefighters say eight people are confirmed dead in a large fire at a dock in Scottsboro, Alabama. https://t.co/5iYEAqEEgW

Les pompiers ont reçu un premier appel au secours après minuit, mentionnant un feu touchant plusieurs bateaux du port de plaisance.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré les flammes s'étendant à toute la rangée de bateaux amarrés à la jetée.

DEVELOPING: At least eight people are confirmed dead after a massive fire swept through a dock on a river in Alabama, destroying 35 boats; seven others were injured and taken to area hospitals, according to the Scottsboro Fire Chief. https://t.co/Qsg1dOxg3J pic.twitter.com/10iKLgzs82