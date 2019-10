L’offensive turque en Syrie se poursuit malgré l’avalanche de critiques

Il aura fallu moins de vingt-quatre heures aux commandos d’élite de l’armée turque et à ses supplétifs syriens pour pénétrer en Syrie et occuper plusieurs villages autour de Tal Abyad et de Ras al-Aïn, dans le nord du pays. Ces deux villes concentrent pour l’instant l’essentiel des efforts de l’armée turque, tandis que bombardements et escarmouches se multiplient aussi tout le long de la frontière, notamment à Kobané, Qamichli et Derik.

Pendant des mois, les organisations humanitaires en Syrie ont prévenu qu’une opération militaire dans cette région, déjà ravagée par cinq années de guerre contre l’État islamique (Daech), aurait des conséquences dramatiques. Selon le Croissant-Rouge kurde, sept civils auraient déjà été tués et des centaines blessés.

D’après l’Observatoire syrien des droits de l’homme, plus de 60'000 personnes auraient déjà fui les combats vers le sud, notamment vers Tall Tamer et Aïn Issa. Les civils vivant près de la frontière n’ont eu que quelques heures pour fuir. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, «si l’offensive continue, il est possible qu’un total de 300'000 personnes soient déplacées dans des camps et villes débordés». En Turquie, jeudi, des tirs de mortier venus de Syrie ont tué un enfant et un adulte.

Officiellement, Ankara a lancé cette opération militaire pour «nettoyer la frontière des groupes terroristes». Sont visées les Unités de protection du peuple (YPG) kurdes, la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), contre qui la Turquie est en guerre depuis 1984.

Côté syrien, beaucoup craignent autant les bombes que les supplétifs de l’armée turque. Ceux-ci se sont en effet distingués lors de l’opération «Rameau d’olivier» à Afrine (nord-ouest de la Syrie), en hiver 2018, par leurs pillages et des représailles contre les civils. À cela s’ajoute un désir de revanche au sein de ces milices proturques, dont beaucoup de membres sont originaires de Tal Abyad.

Les États-Unis affirment avoir posé des «lignes rouges» à la Turquie, comme le nettoyage ethnique ou des tirs indiscriminés sur des civils, sous peine de subir des sanctions économiques. Reste que le futur de l’incursion turque demeure incertain. «La Turquie a commencé l’opération, mais la fin n’est pas encore entre les mains d’Ankara», avertit Metin Gurcan sur le média en ligne Al-Monitor. Ce spécialiste des questions de défense écrit: «[Les États-Unis et la Russie] décideront initialement comment l’opération progresse, avec quelle violence et à quelle vitesse. Ensuite, cela dépendra du [président syrien] Assad, de Téhéran [Iran], de Bagdad [Irak] ou d’Erbil [capitale du Kurdistan autonome irakien].» Selon lui, ce seront les choix de ces acteurs qui détermineront le futur du nord-est de la Syrie davantage que les prouesses militaires de la Turquie ou des YPG. Les civils, eux, devront jongler entre les belligérants, avec en prime la menace d’une résurgence de Daech.

L’opération unilatérale d’Ankara est très critiquée. Jeudi, le président turc Erdogan a répliqué en s’en prenant à l’Union européenne: «Si vous qualifiez notre opération d’occupation militaire, nous vous enverrons 3,6 millions de réfugiés!» Cet été, des milliers de personnes, essentiellement originaires d’Afghanistan, ont rejoint la Grèce, suscitant l’inquiétude des chancelleries occidentales.

Enfin, tandis que les capitales européennes s’inquiètent que leurs ressortissants ayant rejoint Daech ne profitent de l’offensive turque pour s’évader des prisons kurdes – alors qu’elles refusent de les rapatrier – Erdogan se veut rassurant. Il promet que tout djihadiste étranger capturé par son armée sera emprisonné en Turquie. Pour le reis, qui aura besoin de soutiens internationaux pour financer son projet de relocalisation de deux millions de réfugiés en Syrie, ces combattants rebuts de l’Europe pourraient s’avérer un moyen de pression utile.